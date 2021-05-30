أجسام نانوية قابلة للاستنشاق تفتح آفاقا لعلاج كورونا

■ أقل زيادة يومية فـي الهند منذ 46 يوما

■ 11 إصابة جديدة بالصين

■ روسيا تسجل أعلى عدد إصابات منذ مارس

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهر باحثون من كلية الطب بجامعة “بيتسبرج” الأميركية أن الأجسام النانوية القابلة للاستنشاق التي تستهدف بروتين “سبايك” الخاص بفيروس كورونا المستجد، يمكن أن تمنع وتعالج حالة المرض الحادّ وذلك في أول اختبار لهذه الأجسام التي تشبه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، إلا أنها أصغر حجماً، وأكثر استقراراً وأرخص في الإنتاج.

وفي تفاصيل الدراسة التي نشرت في دورية “ساينس أدفانسيس”، وأجريت على حيوان الهامستر، أثبت الباحثون أن الجرعات المنخفضة من الجسم النانوي الهوائي المسمى Nanobody – 21 “PiN – 21”، الذي يمكن استنشاقه يحمي الهامستر من فقدان الوزن الدراماتيكي المرتبط عادة بعدوى الفيروس الشديدة ويقلل من عدد جزيئات الفيروس المعدية في تجاويف الأنف والحلق والرئتين بمليون مرة، مقارنة بالعلاج الوهمي الذي يستخدم جسما نانويا لا يبطل تأثير الفيروس.

وأوضحت أنه وباستخدام علاج الاستنشاق الذي يمكن إعطاؤه مباشرة إلى موقع الإصابة في الجهاز التنفسي والرئتين، يمكننا جعل العلاجات أكثر كفاءة، لافتة إلى أن الأمل كبير خصوصاً بعد أكد الجسم النانوي (PiN – 21) أنه يمكن أن يكون وقائياً للغاية ضد الأمراض الشديدة، ويمكن أن يمنع انتقال الفيروس من إنسان لآخر. يأتي ذلك في وقت سجلت الهند أمس أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة ليوم أمس مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة وعدد الوفيات 325972 .

وفي بكين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 16 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 ارتفاعا من 14 إصابة قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91072 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636. وفي موسكو أعلنت روسيا تسجيل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد وهو أعلى عدد إصابات منذ نهاية مارس ليرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى خمسة ملايين و63442 حالة. وقالت اللجنة الروسية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا إنها سجلت 355 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 121162 .