مصر : حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل

بعد محادثات بالقاهرة ورام الله وتل ابيب

القاهرة ـ د.ب.أ:

أكدت مصر أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس نظيره الإسرائيلي “جابي أشكنازي” بالقاهرة،بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية. كما اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل في مدينة رام الله وبحثا “آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة الغربية وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني” وذلك بعد محادثات أجراها عباس كامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.