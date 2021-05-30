ذي قار.. السجن خمس سنوات بحق مدان بقضية مخدرات

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار، الاحد، حكماً بالسجن خمس سنوات بحق مدان بقضية المخدرات.

وقالت شرطة ذي قار في بيان، إن "رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت حكما يقضي بالسجن لــ 5 اعوام وغرامة مالية 10 ملايين دينار بحق المدان ( ع.أ.ر ) لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضافت أن "هذه الاحكام القضائية تأتي حصيلة متابعة مروجي المواد المخدرة والقبض عليهم والتحقيق معهم من قبل قسم المخدرات والمؤثرات العقلية التي انتجت احالتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل".