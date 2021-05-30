'سلم جديد للرواتب'.. المالية النيابية تكشف أسباب تأخر إعداده

بغداد - ياسين صفوان - حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الأسباب وراء تأخر إعداد سلم جديد للرواتب.



وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "مسألة إعداد سلم جديد للرواتب حكومية ابتداءً، وتحتاج الى موافقة مجلس النواب، ومنذ فترة يجري الحديث عن هكذا مشروع لكنه يتأخر لعدة أسباب".

وبين أن "هذه الأسباب تتلخص بسبب تغيير الحكومات وتحديات الوضع الاقتصادي والتضخم الموجود، فضلاً عن أثار ارتفاع سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي وهذه كلها أثرت باتجاه عدم إعداد سلم جديد للرواتب".