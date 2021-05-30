وفد إماراتي بالسعودية لتوقيع اتفاق "جمعية الصداقة البرلمانية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش إلى الرياض الأحد في زيارة رسمية على رأس وفد يبحث تأسيس جمعية صداقة برلمانية.

وكان في استقبال صقر غباش في مطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.



وسيعقد غباشي مع رئيس مجلس الشورى الإثنين جلسة مباحثات رسمية، ويشهدان خلالها توقيع اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى السعودي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

كما سيلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال الزيارة، بعدد من كبار المسؤولين في السعودية لبحث عددٍ من الموضوعات.

وضم الوفد المرافق لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، النائب الأول لرئيس المجلس حمد الرحومي، وعددا من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهم الدكتور علي النعيمي، ويوسف الشحي، وخلفان الشامسي، وسهيل العفاري، وسمية السويدي، وحميد الشامسي، وصابرين اليماحي، ومحمد اليماحي، والأمين العام للمجلس الدكتور عمر النعيمي، وعدد من المسؤولين في المجلس.

وكان في استقبال غباشي بالمطار أيضا، نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، والأمير فهد بن سعد عضو المجلس.