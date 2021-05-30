عراقيون من أمام البيت الأبيض: أوقفوا تدخلات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم متظاهرون عراقيون، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البيت الأبيض بواشنطن، للمطالبة بوقف تدخلات إيران وحماية العراقيين من سلاح مليشياتها بالبلاد

وحمل المحتجون ضمن المظاهرة التي نظمتها الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتات حملت صوراً لضحايا احتجاجات أكتوبرفي بغداد تم قتلهم بسلاح المليشيات الموالية لإيران.



وشدد المحتجون على ضرورة محاسبة الجناة وكشفهم أمام القضاء والرأي العام، كما طالبوا بمنع التدخلات الإيرانية في العراق وكبح جماح مليشياتها بالبلاد.

وارتفعت حدة الاغتيالات مجددا في العراق خلال الشهر الحالي بعد ثلاث عمليات استهدفت ناشط مدني في كربلاء وصحفي في الديوانية وآخر في بغداد كان أحد مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة.





وكانت قوة أمنية اعتقلت الأربعاء الماضي، قيادي بارز في مليشيا الحشد الشعبي بتهمة التورط بقتل المتظاهرين، ما أثار غضب الفصائل المسلحة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

