مسلحون يخطفون طلابا في هجوم وسط نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ولاية النيجر النيجيرية الأحد، أن مسلحين خطفوا طلابا في هجوم على مدرسة في الولاية الواقعة بشمال وسط البلاد.

وقالت السكرتيرة الصحفية لحاكم ولاية ماري نويل بيرجي، لوكالة رويترز: "حدث خطف في مدرسة إسلامية في تيجينا. لكننا لم نتأكد بعد من عدد الطلاب المخطوفين."



والسبت، قال مسؤول في نيجيريا،إن مسلحين أطلقوا سراح مجموعة من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة تدريس كانوا محتجزين كرهائن لأكثر من شهر.



وقال مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي والشؤون الداخلية صامويل أروان، في بيان، إن "الطلاب المختطفين من جامعة جرينفيلد، والذين احتجزتهم عصابة مسلحة كرهائن، تم إطلاق سراحهم من قبل خاطفيهم".

وتم خطف الـ14 رهينة من الطلاب ولأعضاء هيئة التدريس من جامعة جرينفيلد خارج كادونا، عاصمة الولاية، في 20 أبريل/نيسان الماضي.

وقتل المسلحون 5 من الطلاب أثناء احتجازهم بعد أن رفضت الحكومة دفع فدية، ورفضت التفاوض مع المسلحين.

وقال أروان "أنه تم العثور على الرهائن المطلق سراحهم على طريق كادونا- أبوجا".

وشهدت نيجيريا سلسلة من عمليات الخطف الجماعي للطلاب من المدارس منذ أبريل/نيسان 2014، في الوقت الذي خطفت فيه جماعة بوكو حرام الإرهابية 276 فتاة من مدرستهم الداخلية في شيبوك.

كما تستغل العصابات الإجرامية عمليات الخطف كمصدر للدخل.

وبات تنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام عام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.