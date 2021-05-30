بينيت يعلن قرب إسقاط نتنياهو بـ"حكومة التغيير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن زعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت إنه يعمل على تشكيل حكومة مع زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد.

وفي الوقت ذاته فقد هاجم، في كلمة له إلى الشعب الإسرائيلي، مساء الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واصفا مزاعمه ضده بأنها "كذب".

وقال بينيت: "أعلن أنني أعمل بكل قوتي لتشكيل حكومة تغيير مع يائير لابيد".

وأضاف: "هناك من يقول أن هناك حكومة يسارية قريبة، هذه كذبة كاملة، إنها إما انتخابات خامسة أو انتخابات حكومة وحدة، قد تكون الحكومة القادمة يمينية أكثر من الحكومة الحالية".

وتابع: "لقد قدم اليسار تنازلات ليست سهلة من أجل تشكيل هذه الحكومة".

وهاجم بنيت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي حاول مرارا إقناعه بالانضمام إلى حكومة يشكلها.

وقال بينيت، اليميني المتشدد الداعم القوي للاستيطان: "لم يعد أحد يصدق نتنياهو. يريد أن يأخذ البلد كله والمعسكر الوطني بأكمله إلى جانبه الخاص".

وبموجب الاتفاق المتبلور فإن بينيت وزعيم حزب (هناك مستقبل) المكلف بتشكيل الحكومة يائير لابيد سيتناوبان على رئاسة الحكومة الجديدة.

وبحسب الاتفاق فإن بينيت سيترأس الحكومة حتى سبتمبر/أيلول 2023 ومن ثم سيترأس لابيد الحكومة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وستضم الحكومة الجديدة أحزاب يمينية وهي (إسرائيل بيتنا) و (يمينا) و (أمل جديد) ووسطية (هناك مستقبل) و (العمل) و (أزرق أبيض) و حزب (ميرتس) اليساري إضافة الى دعم نواب عرب.

وبالكاد تجمع كل هذه الأحزاب 61 مقعدا من أصل مقاعد الكنيست الإسرائيلي ال 120، ولكن نتنياهو سبق وأن أخفق في هذه المهمة.

وتنتهي الأربعاء المهلة التي أعطاها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين لزعيم (هناك مستقبل) لابيد لتشكيل حكومة بعد ان فشل نتنياهو بهذه المهمة.

وحال الإعلان عن الحكومة فإنها ستنهي رئاسة متواصلة لنتنياهو للحكومات منذ العام 2019.

وفي مثل هذه الحالة فإن نتنياهو سيكون زعيم المعارضة الإسرائيلية.