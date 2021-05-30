اشتية يدعو أوروبا لبلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، الأحد، أوروبا لبلورة مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه برام الله المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” إنه جرى في اللقاء "بحث آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد لإعادة إحياء العملية السياسية".

وأضاف: "شدد رئيس الوزراء على أهمية ملء الفراغ السياسي من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وتضم اللجنة الرباعية الدولية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

وتابع البيان: "أشار اشتية إلى أنه تم تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية وجود ضمانات دولية بعدم تكرار العدوان الإسرائيلي وتدمير ما تم إعماره".

ولفت مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن اشتية "جدد تأكيده إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية، للضغط بشكل جدي على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس ترشحا وانتخابا ودعاية، بهدف إعادة الوهج الديمقراطي ولتكون بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية".

وقال اشتية: "على العالم أجمع خاصة أوروبا اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في القدس، وجعل اسرائيل تدفع ثمن احتلالها للأرض الفلسطينية".

وكانت المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في العام 2014.