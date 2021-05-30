الارشيف / اخبار العالم

قتيلان وعشرون جريحا في عملية إطلاق نار في فلوريدا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيلان وعشرون جريحا في عملية إطلاق نار في فلوريدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل شخصان وأصيب عشرون على الأقل بجروح، اليوم الأحد، حين قامت مجموعة من ثلاثة أفراد بـ"إطلاق النار عشوائيا على حشد" خارج قاعة كانت تستضيف حفلا موسيقيا في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية.

 

وحصلت عملية إطلاق النار باكرا صباح الأحد أمام قاعة بلياردو في مركز تجاري قرب حدائق ميامي إلى شمال غرب وسط المدينة.

 

وأوضح قسم شرطة ميامي-دايد أن "القاعة كانت تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين واقفين في الخارج".

 

وتابعت أن سيارة نيسان من طراز "باثفايندر إس يو في" اقتربت و"خرج منها ثلاثة أشخاص بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الحشد".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا