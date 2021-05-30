شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر تقتل 960 شخصاً يومياً في أمريكا اللاتينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أفادت دراسة أرجنتينية أخيراً، بأن التدخين يتسبب في 960 وفاة بشكل يومي في 8 دول بقارة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى إصابة الملايين بأمراض يسببها التدخين، بحسب ما نشرت دورية «نيوز24».

وأوضحت الدراسة الصادرة عن معهد الفعالية السريرية والصحية (IECS)، في بوينس آيرس، أن الأرجنتين سجلت 123 حالة وفاة يومياً و52 في تشيلي و83 في كولومبيا، و443 في البرازيل، و6 في كوستاريكا و19 في الإكوادور، و173 في المكسيك، و61 في بيرو.

وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالتدخين تبلغ نسبتها بين 9%، كما في حالة كوستاريكا و 22% كما هي الحال في بيرو، من إجمالي عدد وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً في المنطقة.

وتسبب التدخين في الأرجنتين بحوالي 225 ألف حالة سنوية من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والسرطان والالتهاب الرئوي وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفي تشيلي، يبلغ عدد الذين يمرضون كل عام 120آلاف، كولومبيا 164 ألفاً، في البرازيل 1.1 مليون نسمة، في كوستاريكا، 16 ألف شخص، في الإكوادور 50 ألفاً؛ في المكسيك 429 ألفاً، وفي بيرو 125 ألفاً.

في البلدان المختلفة التي خضعت للدراسة، بالكاد يغطي جباية ضرائب السجائر ما بين 5 و 30% من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدخين.

وتوقعت الدراسة أنه في الأقطار الثمانية التي تم تحليلها، فإن زيادة سعر السجائر بنسبة 50% من خلال الضرائب سيكون له فائدة اقتصادية إجمالية في 10 سنوات تبلغ 61.870 مليون دولار، ويمكن أن يمنع 278.721 حالة وفاة في سياق واحدة من كل منها.