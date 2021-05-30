شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ إماراتي 38 عاماً سقط من جبل حفيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أنقذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، صباح الأحد، إماراتياً يبلغ من العمر 38 عاماً، خلال مهمة إنقاذ وإخلاء طبي في جبل حفيت بمدينة العين.

وتلقى المركز بلاغاً من غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يفيد بوجود شخص إماراتي مصاب، وذلك إثر سقوطه وتدحرجه من جبل حفيت، ما أدى إلى إصابته بكسور في الرجلين.

وبعد التدقيق على الموقع من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم.