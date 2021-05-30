شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الجميع مدعو لمساندة«الأبيض» من المدرجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * الموافقة على الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب بالتصفيات

* بدء تطبيق نظام «الفقاعة الطبية» على منتخبات المجموعة السابعة

دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشجعي منتخب الإمارات للإستعداد لمساندته عندما تنطلق منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 في 3 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الشيخ راشد بن حميد بعد ختام اجتماع اتحاد كرة القدم الأحد:«بناء على نجاح الحضور الجماهيري في نهائي كأس رئيس الدولة،تم التنسيق مع الجهات المعنية، وتمت الموافقة على الحضور الجماهيري للتصفيات، لذلك فالجميع مدعو لمساندة«الأبيض»في هذا الاستحقاق المهم».

وواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، سلسلة تحضيراته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لخوض مباريات التصفيات،لحساب المجموعة السابعة التي ستنطلق اعتباراً من الخميس المقبل، حين يواجه «الأبيض» نظيره المنتخب الماليزي في استاد زعبيل.

ويؤدي المنتخب تدريباته بكل قوة وجدية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، الذي وضع برنامجاً متكاملاً للتصفيات يشمل محاضرات نظرية وفيديو واجتماعات فردية مع اللاعبين، وتدريبات في صالة الجيم في الفندق، إلى جانب الحصص التدريبية التي تشهد مشاركة جميع اللاعبين الذين باتوا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لخوض غمار التصفيات.

وأكد لاعب وسط المنتخب، عبدالله رمضان، الذي ظهر بشكل لافت هذا الموسم وأسهم إلى جانب زملائه في تتويج فريقه الجزيرة بدرع دوري الخليج العربي، أن استعدادات «الأبيض» لمباريات التصفيات المشتركة تسير بشكل جيد جداً من جميع النواحي، والأجواء العامة المحيطة بالمنتخب تُبشر بالخير.

وقال: «اللاعبون على قدر التحدي، والجميع عازم على تغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في المرحلة الماضية من التصفيات التي شهدت تذبذباً في النتائج، إلا أن الفترة الحالية مختلفة تماماً، والكل جاهز لتقديم أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى الدور الحاسم».

وأبدى مدافع المنتخب شاهين عبد الرحمن، تفاؤله بقدرة المنتخب الوطني على تجاوز المرحلة الحالية والعبور إلى المرحلة التالية من التصفيات المشتركة، مشيراً إلى أن هذا التفاؤل يأتي بناء على ما يقدمه الجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك، واللاعبون، خلال الحصص التدريبية والمباريات الودية الماضية التي ظهر فيها «الأبيض» بمستوى فني عالٍ، واستطاع تحقيق الفوز بنتائج كبيرة، خاصة على الهند والأردن.

من ناحية أخرى، سيتم البدء في تطبيق نظام «الفقاعة الطبية» على جميع وفود المنتخبات المشاركة والمنظمين للتصفيات والحكام والمعنيين اعتباراً من اليوم الاثنين حتى نهاية التصفيات، حيث سيخضع الجميع لفحوص دورية ومستمرة، وستقتصر عملية الحركة على ما بين مقر إقامة الوفود وملاعب التدريب والمباريات فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للمنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحكام وكل المنظمين، خاصة أن التجربة شهدت نجاحاً باهراً خلال استضافة الشارقة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا مؤخراً.