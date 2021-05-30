شكرا لقرائتكم خبر عن منجم للعملات المشفرة يعمل بكهرباء مسروقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الشرطة في المملكة المتحدة عن منجم للعملات المشفرة يعمل بالكهرباء المسروقة خلال مداهمة لما اشتبهوا في أنه مزرعة للقنب. وكانت المنشأة تسرق ما قيمته آلاف الجنيهات من الكهرباء من التيار الكهربائي، وفقاً لبيان صادر عن شرطة «ويست ميدلاندز».

وجاء في البيان أن الضباط أُجبروا على الدخول إلى المبنى في منطقة «جريت بريدج» الصناعية بمدينة «ساندويل»، في 18 مايو/ أيار على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى أنه كان يستخدم كمزرعة للقنب.

وأضاف البيان: «كان الكثير من الأشخاص يزورون المنشأة في أوقات مختلفة من اليوم، وشوهدت قنوات أسلاك وتهوية كثيرة، والتقطت طائرة بدون طيار تابعة للشرطة مصدراً كبيراً للحرارة من أعلى».

وعلى الرغم من أن الشرطة وصفتها بأنها «مؤشرات لمصنع قنب»، فقد وجد الضباط بدلاً من ذلك تجمعاً ضخماً يضم نحو 100 وحدة حاسوب كجزء مما يعرف بأنه عملية تعدين بيتكوين. وصادرت الشرطة معدات تكنولوجيا المعلومات، وقالت: إن الاستفسارات التي أجرتها شركة «ويسترن باور» للكهرباء كشفت أن الإمداد بالكهرباء تم تجاوزه وسُرقت آلاف الجنيهات لتزويد المنجم بالطاقة. ويتطلب تعدين العملات الرقمية قدراً كبيراً من الطاقة والكهرباء، وله بصمة كربونية كبيرة. وتعمل أجهزة التعدين باستمرار، مما يزيد أيضاً من استهلاك الطاقة. (وكالات)