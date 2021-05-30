شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والإبعاد لعامل حاول قتل زميله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن عامل 3 سنوات وإبعاده عن الدولة؛ لإدانته بالشروع في قتل زميله.

أحالت النيابة العامة في دبي عاملاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله، ودارت أحداث الواقعة في أغسطس/ آب الماضي بأحد مساكن العمال في دبي، حين شرع المدان (38 عاماً) في محاولة قتل زميله بسكين داخل غرفته.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأنه كلف من قبل الشركة بصفته الأقدم بين العمال بإبلاغ 22 عاملاً بالاستعداد للسفر إلى بلادهم، واعترض المدان على عدم وجود اسمه بين المغادرين؛ كون والدته مريضة، ويحتاج إلى زيارتها، فحاول المجني عليه الشرح للمدان بشأن موقفه، وأنه يمكنه الحديث مع الإدارة لتنسيق السفر، إلا أن الأخير رجع إليه في اليوم التالي، وسدد له عدة طعنات.