شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن تلقى الأبحاث المشاركة بمسابقة النقابة التشجيعية بداية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الفني لنقيب المحامين، عن بدء تلقيه الأبحاث المشاركة في مسابقة النقابة التشجيعية للعام الحالي، ابتداءً من الأول من يونيو المقبل، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين قيمة جوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي، للمبدعين من المحامين في مجالات القانون الجنائي، الإداري، المدني بمختلف فروعه

وتبلغ قيمة الجوائز 150000 (مائة وخمسين الف جنيه) موزعة كالآتي:

الجائزة الأولى في كل مجال 30000 جنيه.

الجائزة الثانية في كل مجال 15000 جنيه.

الجائزة الثالثة في كل مجال 5000 جنيه.

شروط التقدم للجائزة:

يكون التقدم للجائزة وفقا للقواعد الآتية:

– أن يكون المتقدم من المحامين المشتغلين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين لاشتراك 2021.

– ألا تزيد درجة قيد المتقدم عن الاستئناف وألا يزيد عمره في تاريخ غلق باب التقدم على أربعين عام.چ

– أن تكون المادة المقدمة اضافة متميزة واثراء للمكتبة القانونية في الموضوع محل البحث وخاصة في الجانب التطبيقي والعملي منه.

– ألا تقل عدد صفحات الموضوع عن مائة صفحة ولا تزيد عن مائة وستين صفحة بحجم A4 بالخط المعتاد لطباعة الكتب والرسائل العلمية .

– ألا يكون قد سبق نشر ذات الموضوع محل التقدم للجائزة بأي وسيلة من وسائل النشر المطبوعة أو الالكترونية.

– ألا يكون قد سبق تقديمه كله أو جزء منه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى ، وأن يقر المتقدم بذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

– أن يتقدم بإنتاجه إلى المكتب الفني لنقيب المحامين في الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

– على المتقدم أن يقدم ثلاث نسخ من إنتاجه مطبوعة، ونسخة على أسطوانة مدمجة أو أي وسيط الكتروني .