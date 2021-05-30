شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم لقاءات مع أعضائها الجدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس السبت عددا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزاب التنسيقية؛ وذلك للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسي، داخل التنسيقية وخارجها.

وضمت لجنة الاحتياطي التي قادت هذه الاجتماعات كلا من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التي استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطي بالتنسيقية.

شارك في الاجتماعات شباب أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، التجمع، والريادة، والإصلاح والنهضة، والأحرار الدستوريين، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصري الديمقراطي، والجيل، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد.

أثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة في وضع برامج سياسية وبحث ملفات في مختلف القضايا، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطي تضم كوادر في مختلف المجالات.























