شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: صور الرئيس السيسى في شوارع غزة نصر تتداول سيرته الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وضع صور للرئيس عبد الفتاح السيسي وسط شوارع مدينة غزة ترحيبا بالوفد المصري الذي يزور القطاع، هو نتيجة الجهد والمقدرة والعطاء من القيادة السياسية المصرية.

وأضاف محمد السباعى أن ظهور هذه الصور من أرض غزة الحبيبة تمثل نصرا خالدا تتداول سيرته الشعوب و الأوطان، متابعا :"وتظل قلوب المصرين تنبض من فلسطين الأبية، التى يقدم شعبها أغلي التضحيات من أجل قضيته المستحقة".

,علقت صور كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الشوارع الرئيسية بمدينة غزة اليوم الأحد، وكتب على صور الرئيس التى علقت فى شوارع غزة: "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".