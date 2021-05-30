الصحة السعودية": لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السعودية أن لقاحات فيروس كورونا المستجد آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجاً كبيراً، وأن ذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين ويتسبب في عدم الوصول للمناعة المجتمعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد "إن اللقاحات تحمي من الإصابة بالفيروس واكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح.. وفي المقابل، فإن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة".

وأضاف أن "السير بالاتجاهات الإيجابية يتطلب أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية"، موضحا أن هناك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميا وارتفاع اللقاحات، لافتا إلى أن الجائحة لا زالت مستمرة.

وعن سير اللقاحات في المملكة، أوضح العبد العالي أن عدد جرعات لقاح كورونا يقترب من الوصول إلى 14 مليون جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة، التي يتجاوز عددها 590 مركزاً.

وأشار إلى أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بحاجة إلى تنشيط بعد 6 أشهر من التعافي، وأن المريض المصاب بكورونا لا يحتاج إجراء فحص لإثبات التعافي بل الاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة.