السيطرة على حريق محدود بشركة بترول في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت سيارات الإطفاء على حريق محدود اندلع مساء اليوم الأحد، بالمنطقة الشرقية بإحدى شركات البترول في الإسكندرية دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة بنشوب حريق داخل شركة الإسكندرية للبترول، انتقلت على إثره القيادات الأمنية ومسؤولو حي العجمي ومسؤولة الشركة والمنطقة الجغرافية للبترول.

دفعت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بعدد ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بالإضافة لسيارات المنطقة الجغرافية للبترول، وجرى حصر منطقة الاشتعال قبل امتداد النيران حتى تم السيطرة عليها.

وأظهرت المعاينة المبدئية نشوب حريق بمواسير مادة نافثة على مساحة ٦*١٠ أمتار، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى إبلاغ النيابة العامة للمعاينة والتحقيق بعد تحرير المحضر اللازم.