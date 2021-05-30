ألف طالب يؤدون امتحانات التدريب للدبلومة المهنية بتربية سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أدى ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، امتحانات التدريب الميداني لطلاب الدبلومة المهنية بكلية التربية في المقر الجديد لجامعة سوهاج.

وتفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمل الامتحانات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات الطبية.

وقال عميد كلية التربية إن امتحانات التدريب الميداني يؤديها ألف طالب وطالبة من الدارسين بالدبلومة المهنية شعب إدارة مدرسية، وإرشاد نفسي، ورياض أطفال، مضيفًا أن امتحان التدريب الميداني مدته ساعة واحدة، ويجرى ليوم واحد فقط، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع الطلاب على ٦ لجان داخل مقر الكلية.​