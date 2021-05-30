أفريقيا تسجل 4 ملايين و825 ألف إصابة و130 ألفا و300 حالة وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و825 ألف إصابة مؤكدة، و130 ألفا و300 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، والذي أضر بالاقتصاد وعطل برامج التنمية.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.