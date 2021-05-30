ولي العهد الكويتي يزور السعودية غدا



يغادر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق له إلى السعودية غدا الاثنين وذلك في زيارة رسمية إلى المملكة، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم.

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