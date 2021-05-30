بايدن يكشف عن رسالة سيبلغها لبوتين خلال قمة مرتقبة

ابوظبي - سيف اليزيد - وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 يونيو، رسالة مهمة.

وقال بايدن إنه سيعلن لنظيره الروسي أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا «تنتهك» حقوق الإنسان.وقال في خطاب عشية «يوم الذكرى»، وهو عطلة رسمية تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة، «سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق».

كذلك، ذكر الرئيس الديمقراطي بأنه أجرى حديثاً طويلاً عبر الهاتف في فبراير مع نظيره الصيني شي جين بينج، وقال «أبلغته بوضوح أن لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فهذا نحن».

وشدد على أن «أميركا فريدة، إنها فكرة».

ويلتقي بايدن نظيره الروسي في 16 يونيو المقبل في جنيف بسويسرا في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ويظهر الرئيس الأميركي حزماً شديداً إزاء روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الذي اتُهم بالتساهل مع بوتين.

لكن الرئيس الديمقراطي تمسك، في الوقت نفسه، بعزمه على الحوار. وإذا كان قد وعد بمعاقبة روسيا «في حال واصلت التدخل في ديمقراطيتنا» وصولاً إلى وصف نظيره الروسي بأنه «قاتل»، فقد أكد عدم نيته «التسبب بتصعيد ونزاع».