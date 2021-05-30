مصر توجه دعوة مهمة لإسرائيل حول القدس و"الأقصى"

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت مصر، اليوم الأحد، دعوة مهمة إلى إسرائيل تتعلق بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الوزير سامح شكري أعرب عن هذا الموقف خلال لقائه نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي في القاهرة اليوم.

وأضاف البيان أن شكري أبلغ أشكنازي بأنه يتعين على إسرائيل «مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية».

كما بحث الوزيران سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد الوزير المصري، خلال الاجتماع، على «ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية».