‏الارياني يحذر من تصاعد وتيرة الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، من تصاعد وتيرة الهجمات الارهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران في البحر الاحمر.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي باستخدام زوارق مفخخة، وتصدى لها وافشلها تحالف دعم الشرعية، تؤكد من جديد الخطر الكبير الذي لا زالت تمثله المليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من اهم الممرات الدولية‏.

واشار الارياني الى ان اتخاذ مليشيا الحوثي موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الارهابية ومنطلق للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الايراني وسياساته لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية‏.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والامريكي لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الارهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب، بل الأمن والسلم الدوليين، ومصالح العالم اجمع.