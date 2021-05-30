الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى شراكة عالمية لمواجهة فيروس كورونا وتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المناطق - واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم بحاجة إلى شراكة عالمية للتغلب على فيروس “كوفيد-19″، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ، داعياً الجهات الرئيسة المسؤولة عن أكبر الانبعاثات إلى تقديم إسهامات جديدة محددة وطنياً، والالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ووضع سياسات وبرامج لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح غوتيريش في كلمته الافتراضية خلال قمة الشراكات الدولية الرئيسة المنعقدة في جمهورية كوريا الجنوبية أنه على الرغم من وجود التزامات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، إلا أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به لسد فجوة الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن التصدي لتغير المناخ بشكل مباشر سيساعد في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من الأزمة الحالية، ويحافظ على التعافي من الجائحة، مبيناً أن الأولوية في الوقت الحالي هي إيقاف الخطط الخاصة بمحطات الفحم الجديدة والتخلص التدريجي من استخدام الفحم بحلول عام 2040.