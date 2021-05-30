واشنطن ـ رويترز: ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة مؤلفة من 117 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى بولاية تكساس الأميركية رفعت دعوى قضائية في محكمة بالولاية ضد تفويض أرباب العمل بإلزام جميع الموظفين بالتطعيم ضد كوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن موظفي مستشفى هيوستن ميثوديست قولهم في الدعوى القضائية إن اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري يمثل خرقا لقانون نورمبرج ، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر دون موافقتهم .

وقالوا أيضا إن المستشفى خيرهم بين الحصول على لقاح أو فقدان وظائفهم وهو ما يمثل خرقا لقانون الولاية وطلبوا من المحكمة منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يطعموا حسبما ذكر التقرير.

ويأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة أن بإمكان الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد كوفيد-19 ، وسط عزوف في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل تشمل التناقض أو الشك في اللقاحات.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إجبارهم على التطعيم.. موظفو صحة يقاضون مستشفى بتكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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