وزير التعليم يبحث مع رئاسة البرلمان تعزيز الرصانة العلمية والأكاديمية

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد مجالات تطوير وتعزيز الرصانة العلمية والأكاديمية في المؤسسات الجامعية العراقية.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجانبين ناقشا أفق العملية التعليمية وما يتعلق بالعام الدراسي المقبل على صعيد الدراسات الأولية والعليا ومؤشرات التعامل مع متغيرات الظرف الصحي الراهن".



واكد حداد، وفق البيان، أن "التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيعزز النتائج المتحققة في مجال التعليم العالي ويعضد مستوى الدعم والرصانة في المؤسسات الجامعية"، مشيراً الى "أهمية التعاون الأكاديمي والعلمي بين وزارتي التعليم العالي الاتحادية ووزارة التعليم في حكومة أقليم كردستان بما يخدم المسيرة العلمية في الجامعات العراقية".

