مقترحات حكومية لتقليل الزخم المروري داخل بغداد

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن مقترحات لإنشاء أنفاق وتوسعة طرق وجسور لتقليل الزخم المروري داخل بغداد.



وقال مدير قسم العلاقات والإعلام العميد حيدر كريم حسن في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "تقليل الزخم المروري في العاصمة بغداد بحاجة الى انشاء طرق وجسور حلقية وبالاخص عند المداخل، حيث إن هذه الطرق ستكون بديلة لدخول المركبات الحمل للعاصمة بدلا من دخولها من جميع الاطراف".



ولفت الى أن "هناك مقترحات لإنشاء انفاق وتوسعة طرق وجسور وإقامة مجسرات جديدة وتشجيع النقل الجماعي والعمل على تفاوت الدوام من قبل الوزارات لتقليل الزخم".

وأضاف، أن "مديرية المرور مع أي تعاون من قبل أي وزارة لتوسعة الطرق وبناء الانفاق وإنشاء المجسرات لانهاء الزخم المروري"، مبينا أن "بغداد قارب عدد المركبات فيها الى 3 ملايين مركبة وهي تشكل عبئاً على المواطنين".