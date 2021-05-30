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أزمة الموازنة تعود مجدداً وتحضيرات الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = تسرب عوائل داعش على الحدود العراقية السورية،، ومطالبات بايقاف دخول الأسر الاخرى الى مخيم الجدعة.
= اسكتمال جميع التحضيرات لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد،، والمفوضية تؤكد اعلان النتائج بعد يوم من انتهاء التصويت.

= المحكمة الاتحادية تطالب البرلمان بتعديل قانون يتعلق بالنفط،، ودعوات نيابية لاعادة النظر بقانون الموازنة.


= الداخلية تمنع انضمام الضباط والمنتسبين إلى مجاميع على الفيسبوك،، وتحقق مع أفراد أمن تلفظوا كلمات "غير لائقة" على جسر الجادرية.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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