أزمة الموازنة تعود مجدداً وتحضيرات الانتخابات في نشرة السومرية

= اسكتمال جميع التحضيرات لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد،، والمفوضية تؤكد اعلان النتائج بعد يوم من انتهاء التصويت.

= المحكمة الاتحادية تطالب البرلمان بتعديل قانون يتعلق بالنفط،، ودعوات نيابية لاعادة النظر بقانون الموازنة.



= الداخلية تمنع انضمام الضباط والمنتسبين إلى مجاميع على الفيسبوك،، وتحقق مع أفراد أمن تلفظوا كلمات "غير لائقة" على جسر الجادرية.