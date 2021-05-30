حريق يودي بحياة مشغل مولدة وسط بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "6 فرق اطفاء في جانب بغداد الرصافة سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مولدة كهربائية وكميات كبيرة من وقود الگاز في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية وسط بغداد".وبينت، أنها "طوقت وعزلت النيران عن الأبنية التجارية المجاورة واخمدت النيران في خزانات كبيرة من وقود الگاز وعثرت على جثة مشغل المولدة ليتم انتشال الجثة وتأمين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وطالبت المديرية، "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

