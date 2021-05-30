اتفاق مصري فلسطيني على عقد اجتماعات للفصائل بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق الرئيس الفلسطينى محمود عباس واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية على عقد اجتماعات بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس الفلسطيني، الأحد، مع رئيس المخابرات العامة المصرية والتي عقدت في مقر الرئاسة في رام الله وتناولت ملفات التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمار غزة والحوار الفلسطيني إضافة إلى الأفق السياسي.

وأعلن الجانبان الموافقة على عقد مجموعة اجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهره في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وكذلك دعم مصر للرئيس محمود عباس.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الرئيس المصري لنظيره الفلسطينى "أبومازن"، نقلها رئيس المخابرات العامة المصرية.



وقال السيسي في رسالته، إن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني، مجددا دعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن.

كما وجه الرئيس المصري باستمرار الجهـود والاجتماعـات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة".

وأضافت: "ثمّن الرئيس محمود عباس، مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة".

وتابعت: " من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات".

ويقوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له، بزيارة إلى إسرائيل وفلسطين، اليوم الأحد، لتثبيت التهدئة وإطلاق إعادة اعمار غزة.

وسبق أن التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.