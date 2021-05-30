مرشحة "الخضر" الأكثر شعبية بألمانيا رغم تراجع الحزب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظهر استطلاعات الرأي في ألمانيا شيئين متناقضين، فبينما يتراجع حزب الخضر منذ أسبوعين، تحافظ مرشحته للمستشارية على صدارة السباق.

يأتي ذلك قبل 4 أشهر من الانتخابات الفيدرالية المقررة في 26 سبتمبر أيلول المقبل، وتتنافس فيها مرشحة حزب الخضر، أنالينا بربوك، ومرشح الاتحاد المسيحي الحاكم أرمين لاشيت، ومرشح الاشتراكي الديمقراطي، أولف شولتز على خلافة أنجيلا ميركل.



وأظهر استطلاع "اتجاه الأحد" الذي أجراه معهد "أنسا" لقياس الرأي العام "خاص" لصالح صحيفة "بيلد"، خسارة الخضر نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي، وحصوله على 22% من معدلات التأييد.

فيما يأتي الاتحاد المسيحي في المرتبة الأولى بـ25%، بزيادة نقطة واحدة عن الأسبوع الماضي.

وفي بداية مايو أيار الجاري، كان الخضر والاتحاد متعادلين بـ24% لكل منهما، لكن "الخضر" في حالة تراجع منذ هذا الوقت مدفوعا بنشر مخالفات مالية لبربوك، وبعض قيادات الحزب الأخرى، متعلقة بعدم تسجيل الدخل الإضافي كما تنص لائحة البرلمان الألماني الداخلية.

وفي المرتبة الثالثة، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ16%، متراجعا نقطة واحدة عن الأسبوع الماضي، ثم جاء الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط) بـ13%.

وحقق حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف" 12% مقارنة بـ11% في الاستطلاع الماضي، وجاء اليسار في المرتبة السادسة بـ7%، وحصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 5%.

وفيما يتعلق بالتنافس المباشر بين مرشحي المستشارية، احتلت بربوك المرتبة الأولى بـ19%، بزيادة نقطة واحدة عن شولتز الذي حل في المرتبة الثانية بـ18%، وجاء لاشيت ثالثا بـ16%.

وجرى الاستطلاع في الفترة بين 25 و28 مايو أيار الجاري على عينة من 1301 ناخبا، وبهامش خطأ 2.5%.