شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيقول بايدن لبوتين عندما يلتقيان في جنيف؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلمينغتون (أمريكا) - أ ف ب

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 حزيران/يونيو، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا «تنتهك» حقوق الإنسان.

وقال في خطاب عشية «يوم الذكرى»، وهو عطلة رسمية تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة: «سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق».

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو (حزيران) في مدينة جنيف السويسرية.

ويعد هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة، وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات. وسيُعقد اللقاء على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الذين يسعون إلى تشكيل جبهة واحدة ضد موسكو، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان مقتضب، إن «الرئيسين سيبحثان عدد من القضايا الملحّة، في وقت نأمل بجعل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر استقراراً».

وكانت وسائل إعلام روسية قالت إن بايدن لن يعود إلى معاهدة «الأجواء المفتوحة» للمراقبة العسكرية، وأنه أبلغ موسكو بذلك القرار.

وجاء القرار الأمريكي، بعد تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، يأن الولايات المتحدة لم يتبق أمامها الكثير من الوقت حتى تعيد النظر في رفض المشاركة في المعاهدة التي وضعت في العام 1992 وتشارك فيها 34 دولة.

وكان مجلس النواب الروسي أعلن، موافقته على أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالانسحاب من المعاهدة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي، متهماً روسيا بانتهاكها وهو ما نفته الأخيرة.