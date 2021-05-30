شكرا لقرائتكم خبر عن متاجر في دبي تمدد التخفيضات لتلبية الطلب الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت متاجر ومنافذ تجزئة في دبي عن تمديد الخصومات والعروض التي أطلقتها بالتوازي مع فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي اختتمت السبت، بسبب الإقبال الكبير من المتسوقين، سعياً منها لتحقيق نمو أعلى في المبيعات خلال هذه الفترة.

وتمثل مواسم التخفيضات التي يطلقها قطاع التسوق والتجزئة في دبي فرصة كبيرة للمراكز التجارية ومنافذ التجزئة لتحقيق نتائج أفضل على مستوى المبيعات مقارنة بالفترات الاعتيادية طوال العام، وهو الأمر الذي تعود عليه سكان وزوار دبي خلال هذه المواسم.

وخاطبت العديد من المتاجر والمراكز عملاءها عبر الرسائل البريدية والنصية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تفيدهم بتمديد التخفيضات، داعية إياهم إلى زيارة المتاجر والاستفادة من الخصومات خلال هذه الفترة التي تشمل تخفيضات تصل إلى 90% على بعض المنتجات المختارة.

وتنافست مراكز التسوق وأكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي انطلقت الخميس 27 مايو لمدة 3 أيام لتقديم عروض ترويجية وأسعار مخفضة، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز كبرى بهدف استقطاب أكبر عدد من الزوار وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية الكاملة.

وتسعى مراكز التسوق والمتاجر إلى استقطاب العائلات على وجه الخصوص لشراء احتياجاتها من المنتجات التي تتركز في الملابس والعطور والالكترونيات وأجهزة المطابخ الخفيفة للسفر بها إلى بلدانهم الأم خلال إجازاتهم السنوية.

وتستهدف المراكز والمتاجر زيادة معدلات الإنفاق من قبل الزوار عبر تقديم خصومات وتخفيضات على آلاف المنتجات، فيما تغازل فئة الشباب من الجنسين بعروض وتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية الأحدث والاكسسوارات والملابس.

ويتميز قطاع التسوق والتجزئة في دولة الإمارات بالتنوع الكبير من حيث العلامات المشهورة عالمياً التي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل عشاق هذه العلامات وتسوقها بهدف الاقتناء أو الإهداء للأقارب والأصدقاء خلال السفر.

واشتهرت دبي على مدار سنوات طويلة بكونها عاصمة التسوق في المنطقة واحتفظت المدينة بمكانتها وسمعتها كأهم وجهة للتسوق من بنية تسوق كبيرة وعبر تقديم مجموعة من أبرز العروض والحملات الترويجية للعديد من المنتجات من خلال العديد من الفعاليات والمهرجانات أهمها: مهرجان مفاجآت صيف دبي ومهرجان دبي للتسوق بالإضافة إلى المعارض والتخفيضات الموسمية على مدار العام.