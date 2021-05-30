شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني ريت» تدرس بيع أحد الأصول العقارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، أنها تدرس بيع أحد أصولها العقارية والذي يمثل أكثر من 5% من صافي قيمة الأصول.

وقالت في بيان على الموقع الإلكتروني لبورصة «ناسداك دبي» إن مجلس الإدارة تلقى ووافق على خطاب نوايا يتعلق بأحد الأصول المملوكة للإمارات دبي الوطني ريت، في واحة دبي للسيليكون (والذي يمثل 6% من إجمالي محفظة الأصول من حيث القيمة، و11.8% من صافي قيمة الأصول السائدة).

وقدم خطاب النوايا عرضاً مشروطاً لشراء الأصل بشروط مناسبة. ويتم الآن التفاوض على الشروط النهائية، ودراسة المستندات النهائية قبل التحويل.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على المستندات النهائية في يونيو 2021.