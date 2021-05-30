شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ أبوظبي» تدرج سندات بمليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة «موانئ أبوظبي» البالغة قيمتها مليار دولار من فئة واحدة وذلك اعتباراً من الخميس 3 يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن إدراج السندات بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.