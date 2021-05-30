شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش»: ندرس عدة صفقات في الوقت الراهن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت مجموعة «جي إف إتش»، بأنها بصدد دراسة عدة صفقات، مع وجود مجموعة قوية منها في الوقت الحالي.

ووفقاً لإفصاح على موقع سوق دبي المالي، أكد سوريا هاريهاران رئيس الرقابة المالية في المجموعة، أن «جي إف إتش» تركز في الوقت الحالي بشكل أكبر على القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القطاع اللوجستي، وفي ما يتعلق بالأسهم الخاصة، فإن المجموعة تفكر في مجال الرعاية الصحية، وهكذا هو مزيج العمليات والصفقات المقبلة التي تفكر فيها حالياً.

وتوقع أن تسهم خطوط أعمال المجموعة بشكل إيجابي في أرباحها النهائية، وأن تتحسن الأمور للأفضل.

وأشار إلى أن المجموعة تبحث عن فرص في الولايات المتحدة وأوروبا ولم يُحدد شيئاً بعد، معرباً عن أمله أن يتم استهداف شيء ما لعام 2021.