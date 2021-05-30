شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يعتمد استراتيجيته الخمسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت الدكتورة مريم السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أعمال اجتماع الدورة الخامسة عشرة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد، وجليل طريف الأمين العام للمجلس.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021 2025، ومناقشة آخر المستجدات والأحداث المستقبلية لأعضاء الاتحاد.

وناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وكذلك التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية خلال عام 2020، وأثر تداعيات جائحة كورونا على هذه الأسواق.

وقالت السويدي خلال الكلمة الافتتاحية إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات الرقابية في اقتصادات الدول، لاسيما في أعقاب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19، وهو دور يمثل علامة بارزة على درب تطور صناعة الخدمات المالية، فقد واصلت هيئات الأسواق المالية العربية خلال عام 2020 تحقيق إنجازات لافتة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية، وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية لضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مذكرات الأمانة العامة للاتحاد بخصوص عدة موضوعات، تناولت استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021 2025، وإصدار ونشر دليل القواعد العامة والمبادئ الاسترشادية المعتمدة لأسواق رأس المال العربية، وإعداد كتيب يتناول أهم أنشطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خلال فترة الخطة الاستراتيجية الأولى 2016 2020، ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء في الاتحاد، وتعديل أنظمة الاتحاد، والأعمال المتعلقة بإطلاق بوابة التعليم الإلكتروني والبرامج التدريبية لأعوام 2021 2025، والتقرير السنوي للاتحاد، وعضوية سلطة دبي للخدمات المالية في الاتحاد، وقرر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة، والموافقة على قبول عضوية سلطة دبي للخدمات المالية كعضو عامل، والسير بإجراءات إنفاذ جميع مذكرات الموضوعات التي تم الاطلاع عليها حسب الأصول.

وجدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (دولة المقر)، ورئاستها، لدعمها المتواصل للاتحاد وعلى استضافة اجتماعه السنوي الخامس عشر.

وقرر المجلس عقد اجتماعه السنوي القادم للدورة السادسة عشرة في سلطنة عُمان، كما قدم المجلس الشكر لهيئة الأوراق المالية العراقية التي أعربت عن رغبتها في استضافة الاجتماع السنوي السابع عشر للاتحاد في العراق. (وام)