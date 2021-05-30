شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة الأسهم 1.65 مليار.. والمؤشرات تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الحمراء بمستهل تعاملات الأسبوع، بضغط من أسهم قيادية تذبذب أداؤها خلال الجلسة سواء أكان في العقار أو البنوك وسط عمليات شراء انتقائية ساهمت في الحد من التراجعات.

وأنقذت أسهم «العالمية القابضة» و«اتصالات» و«الدار» مؤشر سوق أبوظبي من الانزلاق أكثر من 0.54% نتيجة ضغط «أبوظبي الأول»، فيما اكتفى مؤشر سوق دبي بالتراجع بنسبة 0.26% مع تلقيه دعماً من «الإمارات دبي الوطني» إلى جانب محدودية تراجعات «إعمار» و«دبي الإسلامي».

واستقطبت الأسهم سيولة ب1.650 مليار درهم، منها 1.474 مليار درهم في سوق أبوظبي و175.8 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 312.8 مليون سهم توزعت بواقع 208.8 مليون سهم في أبوظبي و104 ملايين سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7222 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.26% عند مستوى 2809 نقاط مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين والسلع.

وهبط قطاع العقار 0.16% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 0.24% و«إعمار للتطوير» 1.67% أمام ارتفاعات «داماك» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 1.81% مع استقرار «ديار» و«إعمار مولز».

وانخفض قطاع الاستثمار 1.91% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 2.33% و«دبي المالي» 0.85% و«شعاع كابيتال» 0.31%. وتراجع قطاع البنوك هامشياً 0.03% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.41% رغم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

ونزل قطاع النقل 0.78% بعد نزول «أرامكس» 1.42% و«الخليج للملاحة» 0.3% مع استقرار «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.54% عند مستوى 6513 نقطة متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والطاقة الصناعة والسلع. ونزل قطاع البنوك 1.21% بعد نزول «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي الإسلامي» 3% بالرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.59%.

وهبط قطاع الطاقة أكثر من 5% نتيجة هبوط «أدنوك للتوزيع» 8.09% و«دانة غاز» 1.72% مع استقرار «طاقة» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.76% مستفيداً من ارتفاع «العالمية القابضة» 0.85% رغم تراجع «الوحة كابيتال» 0.76% و«إشراق» 0.3%.

وزاد قطاع العقار 0.36% نتيجة ارتفاع الدار 0.27% ورأس الخيمة العقارية 2.15%. وصعد قطاع الاتصالات 0.74% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وتصدر إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 40.6 مليون درهم مغلقاً عند 4.02 درهم، تلاه إعمار مولز بسيولة قدرها 34 مليون درهم وأقفل عند 1.97 درهم، ثم دبي الإسلامي باستحواذه على 20.26 مليون درهم مغلقاً عند 4.81 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» ب696 مليون درهم مغلقاً عند 95 درهماً، تلاه «أدنوك للتوزيع» بسيولة وصلت إلى 234.6 مليون درهم وأقفل عند 4.09 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 169.7 مليون درهم وأغلق عند 16.34 درهم.

وسجل «غلفا للاستثمارات» الارتفاع الاكثر في سوق دبي بنسبة 5.26% مغلقاً عند 24 درهماً، بينما سجل «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» التراجع الأكثر بنسبة 6.81% مغلقاً عند 4.1 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «رأس الخيمة للدواجن» بنسبة 14.62% ليغلق عند 1.49 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعين «أسمنت الفجيرة» بنزوله 9.91% وإغلاقه عند 0.782 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والاجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 97 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.87 مليون درهم محصلة شراء العرب و14 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و69.15 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 97 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 23.23 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.15 مليون درهم محصلة شراء العرب و18 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.23 مليون درهم محصلة بيع، منها 23 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و230 ألف درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 194.82 مليون درهم محصلة بيع، منها مليون درهم محصلة بيع في دبي و193.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 194.82 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 193.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي ومليون درهم محصلة شراء في دبي.