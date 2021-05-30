شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توافق على موازنات "التنسيق الحضارى" و"القومى للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – المركز القومى للترجمة – قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومى للمسرح).

ووافقت اللجنة على موازنة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بتعزيز الباب الرابع فى موازنة صندوق مكتبات مصر العامة –وكذلك تعزيز الباب السادس بتوفير الاعتمادات المالية بمبلغ 50 مليون جنيه، لتغطية استكمال إنشاء مكتبة مصر العامة بقنا وإنشاء مكتبات جديدة.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وأوصت اللجنة وزارة المالية بتوفير تعزيزات مالية وفقا لمقترح الجهاز على الأبواب الأول والثانى والرابع والخامس، وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بمراعاة توفير تعزيزات مالية للباب السادس لتنفيذ مقترح مشروع تحسين الصورة البصرية فى المدن المصرية، وضرورة قيام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتقديم مقترح بتعديل تشريعى يضمن الحفاظ على الثروة العقارية خاصة المبانى ذات الطراز المتميز.

وانتهت اللجنة، أيضا، إلى توصية بتخصيص مكاتب لجهاز التنسيق الحضارى داخل المكاتب الثقافية فى المحافظات، مع الاستجابة لمطلب الجهاز بتوفير مقر له داخل القاهرة، وشددت اللجنة على التوصية بضرورة إشراك الرأى العام فى مشروعات التنسيق الحضارى عن طريق المسابقات العامة.

ووافقت اللجنة على موازنة المركز القومى للترجمة، وأوصت بالتزام المركز بالاهتمام بمنافذ البيع التابعة له، واهتمام المركز كمقصد أول له بترجمة الإتتاج الأدبى والعلمى المصرى بما يدعم القوة الناعمة المصرية، وقيام المركز بإعادة النظر فى السياسة التسويقية الحالية بما يضمن زيادة الإيرادات على النحو المأمول.

كما وافقت لجنة الثقافة والإعلام على موازنة قطاع الإنتاج الثقافي- وأوصت بقيام القطاع بموافاة وزارة التخطيط بتحديد العمليات الفرعية التى تندرج تحت المشروعات الرئيسية (بالباب السادس) والمدة الزمنية للانتهاء منها حتى تتمكن وزارة التخطيط من توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، كما توصى اللجنة بقيام وزارة الآثار بضرورة التعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى لتطوير مبنى مكتبة القاهرة بالزمالك باعتبارها أثر، ووجهت اللجنة الشكر لقطاع الانتاج الثقافى على ما قدمه للفن المصرى وللجمهور.

كما وافقت اللجنة، على موازنة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ووافقت على موازنة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مع التوصية بالتزامه بوضع خطة تسويقية إعلامية للعروض الفنية، بالاتفاق مع القنوات الإعلامية وخاصة قنوات الدولة، والتنسيق مع قطاع الإنتاج الثقافى لإقامة عروض بالمحافظات، وشددت على ضمان قيام البيت الفنى باستحداث برامج للألعاب المقدمة بالسيرك تواكب ما يقدم فى عروض السيرك العالمية.

ووافقت اللجنة على موازنة البيت الفنى للمسرح، وانتهت إلى التوصية بقيام المركز القومى للمسرح بموافاة اللجنة بأهدافه وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية والأهداف المستقبلية له لمناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة، كما أوصت بقيام وزارة الثقافة بتقديم مقترح لمجلس الوزراء لتغيير مسمى المركز بما يعكس أنشطته، وأوصت اللجنة وزارة المالية، بالنظر فى طلب المركز لتوفير التعزيز المالى على الباب الرابع وفقا لمعدلات الصرف.