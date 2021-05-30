مالية البرلمان تناقش الطعون المقدمة من الحكومة بشأن الموازنة

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها اليوم، اجتماعاً ناقشت فيه الطعون المقدمة من قبل الحكومة على بعض النصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".وناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عقد في مقرها بحضور المستشار المالي لمجلس النواب ومدير عام الدائرة القانونية، "الأسباب التي دفعت الحكومة الطعن في بعض نصوص الموازنة، حيث ابدت اللجنة استغرابها من طعون ستحرم المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار وكركوك تخصيصاتها من البترودولار".

واستغربت اللجنة، وفق البيان، من "طعن ترفض فيه الحكومة مادة قد اضافتها تروم فيه زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين، مؤكدة أن هذه المادة أضيفت انصافاً منها لشريحة الفلاحين ودعماً للقطاع الزراعي، موضحة أن لكثير من المواد المضافة في الموازنة كانت تطبيقاً عملياً للمنهاج الوزاري الذي قدمته الحكومة".

