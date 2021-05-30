تنشط بثلاث محافظات.. الأمن يفكك شبكة لتزوير اللوحات المرورية

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى وبعد استحصال الموافقات القانونية والتنسيق مع مديريتي أمن كركوك وصلاح الدين تمكنت من اعتقال اربعة اشخاص يشكلون شبكة لتزوير اللوحات المرورية والاوراق الثبوتية للعجلات".وأضافت، أنهم "يتوزعون في محافظات (ديالى وكركوك وصلاح الدين) وضُبطت بحوزتهم لوحات ومعاملات مرورية مزورة، وعدد من إجازات السوق فضلا عن طابعات وكاميرات واجهزة حاسوب تستخدم للتزوير".

وأشارت إلى "تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القضائية، بعد اعترافهم بارتكاب عمليات الاحتيال على المواطنين مقابل استحصال مبالغ مالية".