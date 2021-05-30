صور الرئيس المصري تزين شوارع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت، الأحد، صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على لوحات ضخمة بالشوارع الرئيسية في مدينة غزة.

وجاء تعليق تلك الصور قبيل وصول مرتقب لمدير المخابرات المصرية الوزير عباس كامل إلى غزة، ضمن جهود تثبيت التهدئة بين الفلسطنيين وإسرائيل.

وكتب على صور الرئيس المصري التي تم تعليقها بالشوارع: "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".





ووصل اليوم الأحد، وفد إعلامي مصري إلى غزة عبر معبر رفح، فيما وصل أمس السبت، وفدان أمنيان عبر معبر بيت حانون/ إيرز وآخر عبر معبر رفح، لترتيب زيارة المسؤول المصري الكبير.

ووصل اللواء عباس كامل، الأحد، إلى رام الله في الضفة الغربية والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وافا" فتم خلال اللقاء " استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة".

وثمّن الرئيس محمود عباس، مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.







من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

وسبق هذا اللقاء أن التقى الوزير عباس كامل، في تل أبيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهيمنت 3 قضايا على اللقاء الذي عقده

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن أن اللقاء عقد في مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو بالقدس الغربية.

وقال في بيان تلقته ”الخليج 365” إن "رئيس الوزراء وكامل بحثا تعزيز التعاون الثنائي وقضايا إقليمية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وكامل رحبا بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو طرح خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت".

ووفق البيان، تم "بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".