تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الاماراتية أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، وحارا نهاراً ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 18:30 والمد الثاني عند 03:41 ..والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:42 .

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:13 ..والجزر الاول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:55 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 27 90 20

دبي 28 28 85 20

الشارقة 44 26 85 15

عجمان 40 30 90 20

أم القيوين 24 41 85 25

رأس الخيمة 40 28 80 25

الفجيرة 39 31 85 20

العين 47 30 45 10

ليوا 46 25 85 15

الرويس 43 24 85 15

السلع 44 25 80 15

دلما 39 29 90 25

طنب الكبرى 38 28 85 30

طنب الصغرى 38 28 85 30

أبو موسى 38 28 85 30 .