الرئيس الفلسطيني يستقبل مدير جهاز المخابرات العامة المصرية في مدينة رام الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الأحد، اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية في رام الله.



وكان كامل قد بدأ صباح اليوم زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن أن اللقاء عقد في مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو بالقدس الغربية.

وقال في بيان وفقا ـ "العين الإخبارية" إن "رئيس الوزراء وكامل بحثا تعزيز التعاون الثنائي وقضايا إقليمية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وكامل رحبا بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو طرح خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت".

ووفق البيان، تم "بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".

وحضر اللقاء أيضا وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات.

وعقد كامل فور وصوله إلى إسرائيل صباح اليوم الأحد لقاءا مطولا مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن اللواء كامل سيجتمع لاحقا اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.