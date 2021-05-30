اليوم.. انطلاق الأسبوع الإماراتي الهولندي بمناسبة 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلق اليوم الأسبوع الإماراتي-الهولندي الذي تستضيفه كل من دولة الإمارات ومملكة هولندا في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 5 يونيو المقبل.



تأتي استضافة هذا الأسبوع بمناسبة احتفال البلدين بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فضلا عن الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وقال عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في الإمارات إن "إقامة الأسبوع الإماراتي-الهولندي الذي يجمع كبار المسؤولين من الحكومة والمجتمع في دولة الإمارات ومملكة هولندا، يعكس رغبتنا القوية في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".

وأضاف أنه " منذ نحو نصف قرن، عملت دولة الإمارات ومملكة هولندا على توطيد العلاقات وستمكننا أنشطة الأسبوع الإماراتي-الهولندي من مواصلة تعزيز هذه الصداقة".

من جهتها، قالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الإمارات لدى المملكة الهولندية: "ثمة الكثير من مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، فشعبا البلدين يقدران عاليا التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي.. وعلى المستوى الحكومي".

وتابعت: "عملت دولة الإمارات ومملكة هولندا معا في أوقات الأزمات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار العلمي من أجل دعم مجتمعاتنا.. إنه لشرف حقيقي لنا اليوم أن نستكشف مجالات إضافية للتعاون الإماراتي الهولندي، ونتطلع إلى استضافة المزيد من الفعاليات المشابهة في الأسبوع الإماراتي الهولندي في المستقبل".

من جانبه، قال ألويسيس سوهانس أدريانس أمبرختس سفير هولندا في الإمارات: "تعرب سفارة مملكة هولندا في الإمارات العربية المتحدة عن امتنانها لهذه الفرصة الرائعة لتسليط الضوء على عمق العلاقة التي تربط بين بلدينا".

وأوضحت أن "الأسبوع الإماراتي الهولندي يغطي قضايا مثل إنتاج الغذاء، وكفاءة الطاقة، والفنون، والعلوم، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة، والتجارة، وهو منصة لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، ولا يسعني إلا أن أعبر عن سروري لرؤية المزيد من المشاركة الشبابية ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة في هذا الأسبوع، وأتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا لبلدينا".

وناقش مسؤولون من دولة الإمارات وهولندا في الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان "الصداقة الإماراتية - الهولندية - 50 عاما في طور التكوين" العلاقات السياسية والاقتصادية و الثقافية التي تربط البلدين وتخلل اليوم الأول من الأسبوع الثقافي جلسة عن الشباب في دولة الإمارات وهولندا وناقش متحدثون من مركز شباب أبوظبي والسفارة الهولندية الجهود المبذولة لإيجاد الفرص للشباب وتمكينهم في المجالات الرئيسية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات الأسبوع مواضيع متنوعة بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في قطاعي الفنون والثقافة، وتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة استخدام الطاقة، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار العلمي.

ويناقش الحضور المشاركة الهولندية في إكسبو 2020 دبي حيث تتميز هولندا بطرح نظام مناخي دائري يركز على "توحيد الماء والطاقة والغذاء".