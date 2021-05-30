السلطات التايلاندية تعثر على السفير الأوكراني لديها ميتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عثرت السلطات التايلاندية على السفير الأوكراني لديها ميتا اليوم الأحد في جزيرة كوه ليبي السياحية؛ حيث كان يقضي إجازة مع ابنه.



وأعلنت الشرطة العثور على الدبلوماسي الأوكراني ميتا؛ لكنها لم تحدد أسباب وفاته حتى الآن.

وجاء في بيان نسب إلى نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثانشاروين أن "التحقيق الأولي لم يظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف".

وقال نجل السفير المتوفي، للشرطة إن والده خلد إلى النوم حوالى الساعة 23,00 مساء في اليوم السابق، لكنه استيقظ حوالى الساعة 4,30 فجرا وهو يتقيأ قبل أن يغمى عليه.

وكان الدبلوماسي أندري بيشتا (45 عاما) عين سفيرا لأوكرانيا في تايلاند عام 2016.

وعثر على الدبلوماسي الأوكراني ميتا في غرفته بمجمع فندقي يقع في جزيرة كوه ليبي السياحية، التي يقصدها السياح بكثرة بسبب مياهها الزرقاء الصافية.

وارتدى أعضاء الفريق الطبي الذين وصلوا أولا إلى مكان الحادث ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط بينما استجوبت السلطات نجل السفير أوستاب الذي كان ينزل معه في نفس الغرفة.

ونقل جثمان أندري بيشتا أولا إلى مستشفى محلي لاجراء تشريح، قبل أن ينقل إلى مستشفى للشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك، لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة.

وأمضى بيشتا أكثر من عشر سنوات من حياته المهنية في تايلاند التي وصلها عام 2007 بصفته مستشارا للبعثة الدبلوماسية في بانكوك.

وعين نائبا لمدير عام السفارة في 2011 قبل أن يتسلم منصب سفير عام 2016.