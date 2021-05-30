شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: أحكام بسجن محافظ سابق وموظفين في قضيتي فساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق ومجموعة موظفين في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفات وشبهات فساد.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق».

وتابعت أن «قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى»، لافتةً إلى أنه «أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون».

وفي قضيَّة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن 15 سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة، مبينةً أن «قيمة تلك العقود بلغت 10 مليارات دينار خُصِّصَتْ من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين».